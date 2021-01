Iranul va expulza inspectorii internationali daca sanctiunile nu vor fi ridicate pana pe 21 februarie

Termenul limita a fost stabilit de parlamentul de la Teheran, a declarat sambata un parlamentar iranian, citat Reuters.Legislativul a votat in noiembrie o lege care obliga guvernul sa stopeze inspectiile facute la unitatile sale nucleare de Agentia Internationala pentru Energie Atomica si sa ridice nivelul de imbogatire a uraniului peste limita stabilita de acordul nuclear din 2015 daca sanctiunile nu sunt modificate."Daca americanii nu ridica sanctiunile financiare, bancare si petroliere pana pe 21 februarie, vom expulza cu siguranta inspectorii IAEA din tara si sigur vom pune capat implementarii voluntare a Protocolului Aditional", a spus parlamentarul Ahmad Amirabadi Farahani, declaratiile sale fiind difuzate de mass-media iraniene.Luni, Iranul a anuntat ca a reluat imbogatirea uraniului la o puritate de 20% in cadrul unei instalatii nucleare subterane, masura care incalca prevederile acordului nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri.Administratia Donald Trump a impus, marti, noi sanctiuni impotriva Iranului, vizand industria otelului, acuzand Teheranul de sustinerea terorismului si de abuzuri in domeniul drepturilor omului.