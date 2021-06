Israelul avertizeaza cu privire la noul presedinte al Iranului. "Macelarul Teheranului, dedicat avansarii programului nuclear"

Lior Haiat a precizat ca Raisi este "cel mai extremist" presedinte pe care Iranul l-a avut pana acum si a avertizat ca noul lider va intensifica activitatile nucleare ale Iranului.Purtatorul de cuvant l-a numit pe Raisi "macelarul Teheranului", ca referire la executiile in masa a mii de prizonieri politic in 1988. Raisi a fost unul dintre cei patru judecatori, complet cunoscut drept "comitetul mortii", care au condamnat la moarte aproximativ 5.000 de barbati si femei, potrivit Amnesty International.In mesajele lui de pe Twitter , Haiat a spus ca peste 30.000 de oameni au fost ucisi, numar vehiculat si de grupuri iraniene pentru drepturile omului.Ebrahim Raisi a fost declarat sambata castigator al alegerilor prezidentiale, scrutin considerat la nivel larg ca instrumentat de acesta. El va prelua functia in luna august. Este judecatorul principal al Iranului si are viziuni ultra-conservatoare, iar SUA a impus sanctiuni in cazul sau.Presedintele iranian este al doilea cel mai important om in stat, dupa liderul suprem, in prezent - Ayatollahul Ali Khamenei.Intr-un comunicat emis dupa anuntul victoriei, a promis sa consolideze increderea oamenilor in guvern si sa fie un lider pentru intreaga natiune.Pe Twitter, Haiat a scris ca Raisi este "o figura extremista, dedicat avansarii rapide a programului nuclear iranian".Iranul si Israelul duc de multa vreme un " razboi in umbra", iar recent tensiunile au escaladat. Situatia este complexa, insa una dintre marile probleme o reprezinta activitatea nucleara a Iranului.Iranul invinuieste Israelul pentru uciderea principalului cercetator, anul trecut, si pentru un atac la una dintre uzinele de imbogatire a uraniului, in aprilie.Israelul nu crede ca programul nuclear al Iranului este pasnic si este convins ca lucreaza pentru a construi o arma nucleara.Dupa ce in 2018 presedintele Donald Trump a retras SUA din Acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, in urma caruia sanctiuni dure au fost ridicate cu conditia ca Iranul sa inceteze anumite activitati nucleare, au fost impuse noi sactiuni, iar administratia Biden incearca acum sa gaseasca un mod de a reveni la intelegere.Ca raspuns la inasprirea sanctiunilor, Iranul a intensificat activitatile nucleare si, in prezent, imbogateste uraniu la cel mai mare nivel de pana acum.Despre rezultatul alegerilor, SUA au transmis ca regreta ca iranienilor "le-a fost negat dreptul de a-si alege conducatorii intr-un proces electoral liber si corect".Prezenta la vot a fost de 48%, cel mai scazut nivel inregistrat vreodata.Victoria lui Raisi a fost confirmata in weekendul in care negocierile pentru salvarea Acordului continua la Viena.UE a spus ca o noua intalnire formala va avea loc duminica intre Iran si cele sase state implicate in Acord. Aceasta este a sasea runda de discutii indirecte intre Statele Unite si Iran, iar saptamana aceasta oficialii au spus ca cele doua parti raman divizate de anumite chestiuni cheie.Pe de alta parte, presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Ebrahim Raisi pentru victorie, subliniind relatia "traditionala de prietenie si de buna vecinatate" dintre cele doua tari.Liderii din Siria Turcia si Emiratele Arabe Unite au trimis mesaje similare, de sustinere si felicitare.Totusi, grupurile care lupta pentru drepturile omului cer ca Raisi sa fie anchetat pentru atrocitati.