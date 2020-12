Franta si alte state europene refuza sa participe la un forum de afaceri din Iran dupa executia "barbara si inacceptabila" a unui jurnalist dizident iranian

Alti ambasadori din Germania, Austria si Italia si-au anulat si ei implicarea in evenimentul programat sa aiba loc pe 14 decembrie, a anuntat pe Twitter Ministerul de Externe francez. La sfarsitul mesajului, a fost scris hashtagul #nobusinessasusual.Intr-un comunicat separat, organizatorii forumului de afaceri Europa-Iran au anuntat ca amana evenimentul.Anterior, Ministerul de Externe iranian i-a convocat pe ambasadorii Frantei si Germaniei - tara care detine presedintia rotativa a Uniunii Europene - pentru a protesta fata de criticile aduse de cele doua tari legate de executia de sambata, a relatat presa iraniana.Franta a descris executia lui Zam ca fiind "barbara si inacceptabila" si contrara obligatiilor internationale ale Iranului. Zam a locuit la Paris, inainte de a fi capturat in Irak si dus in Iran.Zam a fost condamnat pentru instigarea la violente in timpul protestelor anti-guvernamentale din 2017. Contul sau Amadnews avea peste 1 milion de urmaritori.