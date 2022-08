Liderul suprem al Iranului: SUA - bruta lumii, Consiliul de Securitate - o dictatura fatisa

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei, a acuzat Statele Unite ca sunt "bruta lumii", in cuvantul sau de deschidere al celui de-al 16-lea Summit al Miscarii Statelor Nealiniate (NAM), ce a inceput, joi, la Teheran.

La cativa metri de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, participant la eveniment, acesta a criticat violent Consiliul de Securitate.

Potrivit BBC, Khamenei a spus: "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite este o structura irationala, nedreapta si total antidemocratica, ce constituie o dictatura fatisa", a declarat el, in discurs.

In plus, liderul suprem al Iranului a reafirmat totodata ca tara sa "nu va incerca niciodata sa obtina arma atomica", insa a precizat ca nici "nu va renunta vreodata la dreptul poporului iranian de a utiliza energie nucleara in scopuri pasnice".

La summit-ul Miscarii Statelor Nealiniate participa 29 de sefi de stat si de guvern, majoritatea celor 120 de state membre ale organizatiei fiind reprezentate la nivel ministerial.

Acest summit, la sfarsitul caruia Iranul va prelua pentru trei ani presedintia NAM, este prezentat de Teheran ca un important succes diplomatic in fata Occidentului, care incearca sa izoleze Iranul pe plan international din cauza programului sau nuclear controversat.

Sub conducerea iraniana, summit-ul ar urma in special sa condamne sanctiunile unilaterale occidentale impotriva unora dintre membrii sai, in frunte cu Iranul, din cauza politicilor nucleare sau a incalcarilor drepturilor omului.

NAM a fost stabilita in 1961, de catre statele care au vrut sa contracareze dominatia SUA si a Uniunii Sovietice, in timpul Razboiului Rece.

