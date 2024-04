Noi tensiuni intre Iran si Israel

Premierul israelian Benjamin Netanyahu acuza Iranul de terorism, dupa ce politia cipriota a retinut un cetatean de origine libaneza, suspectat ca pregatea atentate asupra unor obiective israeliene din Cipru.

"Terorismul iranian nu are granite. Dupa ce Iranul si-a trimis oameni sa-l asasineze pe ambasadorul saudit in SUA si sa savarseasca atentate in Azerbaidjan, Tbilisi, New Delhi si Africa, acum s-a demonstrat ca avea de gand sa puna in pericol si teritoriul cipriot. Comunitatea internationala trebuie sa lupte impotriva celui mai mare sustinator al terorismului din lume", a spus Netanyahu, intr-o declaratie pentru AP, si preluata de Dnes.

Conform primelor informatii detinute de mass-media cipriota, suspectul era afiliat la gruparea terorista libaneza, Hezbollah.

Politia a anuntat doar ca tanarul, in varsta de 24 ani, a fost retinut saptamana trecuta la Limassol si este acuzat de terorism si atentat la siguranta nationala.