Numarul de executii la nivel mondial s-a dublat in 2008

Executiile la nivel mondial au crescut considerabil anul trecut, astfel ca numarul acestora aproape ca s-a dublat in 2008 fata de 2007.

Aproape 2.400 de persoane au fost executate anul trecut, cele mai multe, peste 1.700, fiind in China arata un studiu al Amnesty International, citat de AFP.

Cu toate ca in ultimii ani a existat o tendinta de a abandona pedeapsa cu moartea, 25 de state au executat oameni anul trecut. China, Iran, Pakistan, Arabia Saudita si Statele Unite ale Americii se numara printre tarile in care au fost inregistrate cele mai multe executii.

Pe langa China, pe lista tarilor asiatice unde au avut loc executii se mai afla Japonia, Afganistan, Bangladesh, Indonezia, Coreea de Nord, Malaezia, Mongolia, Pakistan, Singapore si Vietnam.

Ads

Raportul anual al organizatiei Amnesty International privind pedeapsa cu moartea arata ca executiile au devenit "un fenomen regional si izolat".

"Numai noua dintre cele 36 de state americane care autorizeaza pedeapsa cu moartea in 2008 practica executii si marea majoritate a acestora au loc intr-o singura regiune: sudul", potrivit Organizatiei.

Numai statul Texas a executat 18 condamnati din 37 in total in SUA in 2008. Alte state, precum Virginia, Tennessee, Alabama, Ohio sau Oklahoma, practica si ele injectiile letale, dar in proportie mai mica. New Mexico a abolit recent pedeapsa cu moartea.

I.O.

Ads