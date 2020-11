Presedintele Iranului, dupa uciderea omului de stiinta suspectat ca era creierul programului nuclear iranian: "Asasinarea martirului Fakhrizadeh arata disperarea dusmanilor nostri"

Conducatorii militari si religiosi au amenintat vineri cu razbunarea pentru uciderea, vineri, a lui Mohsen Fakhrizadeh, despre care media sustine ca a murit la spital dupa ce fost impuscat de o echipa de asasini in masina sa, in apropiere de Teheran."Inca o data, mainile nemiloase ale arogantei mondiale, cu regimul sionist uzurpator ca mercenar, sunt patate cu sangele unui fiu al acestei natiuni", a denuntat Hassan Rouhani intr-un comunicat publicat pe site-ul sau oficial. Iran utilizeaza in general expresia "aroganta mondiala" pentru a desemna SUA."Asasinarea martirului Fakhrizadeh arata disperarea dusmanilor nostri si profunzimea urii lor... Martiriul lui nu va incetini realizarile noastre", a mai mentionat presedintele Iranului.Moartea lui Fakhrizadeh ar putea provoca o confruntare intre Iran si dusmanii sai in ultimele saptamani ale presedintiei lui Donald Trump , complicand in acelasi timp eforturile presedintelui-ales Joe Biden de a resuscita destinderea din timpul mandatului lui Barack Obama , comenteaza Reuters.