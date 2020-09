Razboiul cu Irakul a dovedit ca Iranul este "hotarat sa se apere", avertizeaza ayatollahul Ali Khamenei

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei delivers speech on the occasion of beginning of the Sacred Defense Week https://t.co/q3H4wsCTZL - Press TV (@PressTV) September 21, 2020

"NICIUN CENTIMETRU"

"Timp de opt ani, ei si-au angajat toate fortele (impotriva Iranului), dar pana la urma nu au ajuns nicaieri. Ne putem imagina o victorie mai mare? Natiunea iraniana a obtinut o victorie stralucitoare", a declarat ayatollahul Ali Khamenei intr-o alocutiune televizata.Razboiul Iran Irak (1980-1988) a fost declansat de Bagdad, la 22 septembrie 1980. Comemorarea conflictului cade, anul acesta, la 21 septembrie in calendarul persan.In acest conflict, dictatorul irakian Saddam Hussein a fost sustinut de catre Occident, majoritatea tarilor arabe, URSS si mai multe tari din blocul de Est, toate dornice sa impiedice expansiunea Revolutiei Islamice a ayatollahului Ruhollah Khomeini, care a preluat puterea cu 21 de luni mai inainte, la teheran.Saddam Hussein era doar un "instrument" in mana puterilor straine unite impotriva Republicii islamice, a declarat Khamenei.Razboiul "a aratat ca agresiunea impotriva acestei tari este scumpa" si ca, "atunci cand o natiune arata ca este hotarata sa se apere cu forta si reactioneaza in mod devastator impotriva agresorului, ea il determina sa se gandeasca", a adaugat liderul suprem.Ayatollahul Khamenei nu a facut nico aluzie directa la situatia actuala, in contextul in care relatiile iraniano-americane traverseaza, de luni de zile, o noua faza de tensiuni exacerbate.Presedintele iranian Hassan Rohani a ironizat duminica "izolarea maxima" a Statelor Unite pe scena internationala, dupa esecul de a le fi recunoscuta ca valabila proclamarea unilaterala a unei reimpuneri a sanctiunilor ONU vizand republica islamica.Razboiul Teheranului cu Bagdadul s-a incheiat in 1988, dupa uzura beligerantilor, fara ca vreo parte sa obtina vreun castig teritorial.Iranul considera ca a iesit invingator din "razboiul impus" de Irak, pentru ca a reusit sa pastreze intergritatea teritoriala a tarii. Conflictul a consolidat totodata Republica ilslamica abia nascanda, pe care Saddam se ambitiona sa o rastoarne."Inamicul nu a putut sa ne ia niciun centimetru din teritoriu. Sistemul (politic al Republicii islamice) era mult mai puternic la sfarsitul acestor opt ani de razboi decat la inceputul conflictului", a apreciat ayatollahul Khamenei.Razboiul Iranului cu Irakul s-a soldat cu sute de mii de morti.Autorul unei carti despre conflict, istoricul francez Pierre Razoux estimeaza ca pretul uman al conflictului "s-ar ridica la aproximativ 680.000 de morti si disparuti (180.000 de partea iraniana si 500.000 de partea irakiana)".Contrar traditiei, nicio parada militara nu a fost organizata anul acesta cu ocazia marcarii razboiului, din cauza pandemiei covid-19.In acest sens, Khamenei a indemnat populatia sa respecte normele sanitare, pentrua invinge boala si le-a reprosat multora dintre compatriotii sai ca neglijeazaacest pericol.Potrivit ultimelor date oficiale, publicate luni, epidemia s-a soldat cu aproape 24.500 de morti in randul celor 425.000 de persoane contaminate cu noul coronavirus in Iran.Subliniind ca virusul omoara zilnic aproximativ 150 de oameni in tara, Khamenei a intrebat: "sa presupunem ca un avion cu 300 de persoane la bord se prabuseste la doua zile, iar toata lumea moare! Este putin?".