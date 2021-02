Stocul de uraniu imbogatit detinut de Iran, de 14 ori mai mare decat limita autorizata (AIEA)

Informatia apare intr-un raport consultat marti de AFP si care va fi examinat in cadrul unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la inceputul lunii martie, relateaza AFP.Iranul a confirmat marti intrarea in vigoare a unor restrictii pentru inspectiile AIEA, dupa expirarea unui ultimatum al Teheranului privind ridicarea sanctiunilor americane, noteaza AFP.Washingtonul a reintrodus in 2018, sub presedintia lui Donald Trump , sanctiunile suspendate conform acordului din 2015 intre Iran si puterile internationale.SUA s-au retras unilateral din intelegerea cunoscuta ca JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - Planul Comun si Cuprinzator de Actiune), semnata alaturi de Rusia China , Regatul Unit, Franta, Germania si Uniunea Europeana, prin care, in schimbul suspendarii sanctiunilor, Iranul s-a angajat sa isi inghete programul de inarmare atomica. Partea iraniana a inceput sa incalce progresiv prevederile JCPOA din 2019.