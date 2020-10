SUA/Iran: Un distrugator american a venit in ajutorul unui vas iranian, aflat in dificultate

Iranul si SUA, inamici declarati, fac cu regularitate schimb de declaratii belicoase si se acuza reciproc de ' terorism '.Nava sub pavilion iranian s-a defectat joi din cauza unei probleme la motor si a lansat un semnal SOS catre distrugatorul american. Odata ce acesta a ajuns la nivelul vasului in cauza, marinarii au explicat ca bateria motorului era 'moarta' si ca au ramas fara apa si alimente, potrivit sursei mentionate.Dupa ce le-au furnizat apa si hrana, neavand in posesie tipul necesar de baterie, marinarii americani au chemat Garda de coasta a Omanului, care a venit in ajutor vasului aflat in impas, se mai spune in comunicat.Potrivit conventiei internationale pentru protejarea vietii umane pe mare, navele trebuie sa acorde asistenta oricarui vas aflat in dificultate, indiferent de nationalitate.SUA mentin in Bahrain comandamentul Flotei a V-a americane care are in responsabilitate protejarea rutelor petroliere in Golf.Coalitia maritima multinationala (Combined Maritime Forces) grupeaza zeci de nave in special americane, turcesti, pakistaneze si europene care patruleaza in apele internationale in Orientul Mijlociu, unde se afla unele dintre cele mai importante cai de transport maritim din lume.Marea Oman este situata la sud-est de stramtoarea Ormuz, punct strategic pe unde tranziteaza o treime din petrolul transportat pe cale maritima in lume.