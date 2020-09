SUA vor sanctiona mai multe persoane si entitati implicate in programele de armament ale Iranului

Vorbind in conditii de anonimitate, oficialul american a spus ca Iranul ar putea avea suficient material fisionabil pentru o arma nucleara pana la sfarsitul acestui an si ca Teheranul a reluat cooperarea cu Coreea de Nord, care detine armament nuclear, pentru rachete cu raza lunga de actiune. Acesta nu a oferit dovezi detaliate referitoare la aceasta afirmatie.Noile sanctiuni corespund eforturilor presedintelui Donald Trump de limita influenta regionala a Iranului si survin la o saptamana dupa ce Washingtonul a gazduit semnarea acordurilor pentru normalizarea relatiilor dintre Israel , Emiratele Arabe Unite si Bahrain.Noile sanctiuni avertizeaza aliatii europeni, China si Rusia ca, desi vor sa ignore eforturile americane de a mentine sanctiunile impotriva Iranului, companiile din aceste tari vor fi penalizate daca le vor incalca.O parte majora a noilor masuri ale SUA este un decret care ii vizeaza pe cei care cumpara sau vand arme conventionale cu Iranul, care va fi, de asemenea, prezentat luni de administratia Trump, a declarat oficialul.Administratia Trump suspecteaza Iranul ca vrea sa produca arme nucleare - ceea ce Teheranul neaga - si sanctiunile de luni sunt ultimele dintr-o serie de masuri care au rolul sa impiedice programul atomic al Iranului, pe care aliatul SUA Israel il considera o amenintare existentiala.Oficialul a sustinut ca Iranul doreste o capacitate de arme nucleare si mijloacele de a o produce, in pofida acordului din 2015 care a incercat sa previna acest lucru prin restrangerea programului nuclear al Iranului in schimbul accesului pe piata mondiala.In mai 2018, Trump a abandonat acest acord spre nemultumirea celorlalte parti - Marea Britanie, China, Franta, Germania si Rusia - si a restabilit sanctiunile SUA care au afectat economia Iranului.La randul sau, Iranul a incalcat treptat principalele limitele le ale acordului, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), inclusiv cu privire la dimensiunea stocului sau de uraniu slab imbogatit, precum si la nivelul de puritate la care avea permisiunea pentru a imbogati uraniu. Casa Alba a refuzat sa comenteze inainte de anunturile de luni.Oficialul american a confirmat ca Trump va emite un decret care ar permite Statelor Unite sa-i pedepseasca pe cei care cumpara sau vand arme conventionale Iranului cu sanctiuni secundare, privandu-i de accesul pe piata SUA.Motivul acestei actiuni a SUA este expirarea iminenta a unui embargo al ONU asupra armelor asupra Iranului si avertizarea actorilor straini - entitatile americane deja nu au permisiunea pentru un astfel de comert - ca, daca cumpara sau vand arme Iranului, vor fi sanctionate de SUA.Conform acordului nuclear din 2015, embargoul ONU al armelor urmeaza sa expire pe 18 octombrie.Celelalte parti implicate in acordul nuclear si majoritatea membrilor Consiliului de Securitate al ONU au declarat ca nu cred ca Statele Unite au dreptul sa reimpuna sanctiunile ONU si ca demersul SUA nu are niciun efect juridic.Vineri, Marea Britanie, Franta si Germania au declarat in Consiliul de Securitate ca scutirea de sanctiuni ONU pentru Iran - convenita in temeiul acordului nuclear din 2015 - va continua si dincolo de ziua de duminica, in pofida afirmatiei Washingtonului.In scrisori adresate sambata Consiliului de Securitate, ambasadorul Chinei, ONU Zhang Jun, si ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, au descris ambele masuri ale SUA drept "nelegitime" si au declarat ca ameliorarea sanctiunilor ONU pentru Iran va continua.Tot sambata, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat in Consiliul de Securitate ca nu poate actiona in legatura cu declaratia SUA conform careia sanctiunile ONU au fost reimpuse, deoarece nu era clar daca au revenit."Nu revine secretarului general sa procedeze ca si cum nu ar exista o astfel de incertitudine", a spus el.Noul decret va defini armele conventionale in general ca orice articol cu o potentiala utilizare militara, ceea ce inseamna ca ar putea acoperi lucruri precum barcile cu motor, pe care Iranul le adapteaza pentru a hartui navele din apele internationale, a declarat oficialul american pentru Reuters.Decretul s-ar aplica si placilor de circuit conventionale care pot fi utilizate in sistemele de ghidare a rachetelor balistice, a adaugat el.Cele peste doua duzini de tinte care vor fi supuse luni sanctiunilor includ pe cei implicati in programele iraniene de arme conventionale, nucleare si rachete, a spus oficialul, spunand ca unele dintre tinte sunt deja sanctionate in cadrul altor programe americane.Acest lucru ar putea atrage criticile ca masura SUA este redundanta si este conceputa pentru imagine, pentru a arata fermitate in relatia cu Iranul.Printre tinte se vor numara "cele mai nefaste organizatii de arme" ale Iranului, aproximativ o duzina de inalti oficiali, oameni de stiinta si experti din complexul nuclear iranian, membri ai unei retele de aprovizionare care furnizeaza bunuri cu dubla utilizare militara pentru programul de rachete al Iranului si mai multi oficiali de rang inalt implicati in programul iranian de rachete balistice, a declarat oficialul SUA.Oficialul a refuzat sa numeasca tintele, spunand ca acest lucru va fi facut public luni, si a subliniat ca Statele Unite vor sa descurajeze companiile straine sa faca afaceri cu aceste antitati, chiar daca guvernele lor cred ca acest lucru este permis legal.