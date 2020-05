Teheranul sfideaza Franta: O cercetatoare franco-iraniana a fost condamnata la 6 ani de inchisoare

Ziare.

Potrivit avocatului ei, Saeid Dehghan, "Curtea Revolutionara din Teheran a condamnat-o la cinci ani de inchisoare pentru adunari si conspiratie impotriva securitatii nationale a Iranului. Ea a mai primit un an de inchisoare pentru propaganda impotriva republicii islamice".Dehghan a mai afirmat ca va face apel impotriva sentintei.Iranul a renuntat la acuzatiile de spionaj aduse lui Adelkhah, dar ea a ramas in inchisoare sub alte acuzatii privind securitatea nationala, a spus avocatul in luna martie.In plus, Iranul a respins apelul Frantei de a o elibera pe Adelkhah, antropolog in varsta de 60 de ani, care a fost retinuta in iunie 2019, spunand ca cererea reprezinta o interventie in problemele interne ale Teheranului.Iranul nu recunoaste dubla cetatenie.In luna martie, partenerul lui Adelkhah, profesorul Roland Marchal, care fusese retinut odata cu ea, a fost eliberat. Marchal a fost eliberat dupa ce Franta l-a eliberat pe inginerul iranian Jalal Ruhollahnejad, arestat pentru ca ar fi incalcat sanctiunile SUA aplicate Teheranului. In mai 2019, o curte franceza de justitie a aprobat extradarea lui Ruhollahnejad in Statele Unite, ca sa fie judecat pentru incercarea de a importa ilegal tehnologie militara americana pentru o companie iraniana.In ultimii ani, armata iraniana a arestat zeci de cetateni cu dubla nationalitate, cei mai multi fiind acuzati de spionaj.