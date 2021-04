Negocierile din dosarul nuclear iranian au inregistrat progrese, dar inca exista "dezacorduri grave"

Dialogul dintre reprezentantii Chinei, Frantei, Germaniei, Rusiei, Regatului Unit si Iranului isi propune sa stabileasca ce sanctiuni trebuie sa ridice Washingtonul si ce masuri trebuie sa adopte Teheranul pentru a reveni la respectarea deplina a acordului semnat in 2015."Dupa discutii intense, (...) s-au facut progrese intr-o chestiune deloc facila", a declarat la sfarsitul reuniunii de sambata, reprezentantul Uniunii Europene (UE) Enrique Mora, care conduce negocierile.Ambasadorul Rusiei la Viena, Mihail Ulyanov, a vorbit, de asemenea, de "progrese despre care participantii au luat nota cu satisfactie", precum si despre "determinarea" acestora "de a continua negocierile in vederea finalizarii cat mai rapide a procesului".Diplomatul rus a adaugat ca discutiile vor continua duminica si saptamana viitoare la nivel tehnic.Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), responsabila cu monitorizarea programului nuclear iranian, a "verificat" sambata ca Iranul a inceput productia de UF6 imbogatit cu pana la 60% U235 (...) la instalatia pilot de imbogatire a combustibilului de la Natanz."Potrivit Iranului, nivelul de imbogatire a UF6 produs a fost de 55.3% U235. AIEA a prelevat un esantion de UF6 produs pentru a verifica in mod independent nivelul de imbogatire declarat de Iran . Rezultatele acestei analize vor fi comunicate de catre agentie statelor membre in timp util", a precizat AIEA.La randul sau, Iranul, care a anuntat vineri lansarea productiei de uraniu imbogatit cu 60%, cea mai flagranta dezangajare a sa din acordul international de pana acum, a mentionat un nou "obiectiv final comun", adaugand insa existenta in continuare a unor "dezacorduri serioase"."Se pare ca exista acum un obiectiv final comun pentru noi toti. Calea de parcurs este, de asemenea, un pic mai bine inteleasa. Desigur, nu va fi un drum usor", a declarat negociatorul iranian Abbas Araghchi."Nu inseamna ca dezacordurile ar fi fost rezolvate. Exista inca dezacorduri grave care trebuie reduse in viitoarele negocieri", a adaugat acesta intr-o inregistrare video a ministerului de externe iranian pe Telegram."Credem ca negocierile au ajuns la un stadiu in care partile pot incepe sa lucreze la un text comun, cel putin in domeniile in care exista un consens", a detaliat Araghchi. Dialogul dintre SUA si Iran este in prezent unul indirect, fiind mediat de UE.Fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA din acord in 2018, restabilind, si ulterior intarind, sanctiunile. Presedintele Joe Biden a comunicat dorinta SUA de a reveni in acest pact international, cu conditia ca Iranul sa reia angajamentele nucleare pe care a inceput sa nu le mai respecte dupa retragerea SUA.