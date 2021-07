Conflictul reizbucneste in Tara Sfanta: Bombardamente ale Israelului in Gaza, dupa lansarile de baloane incendiare ale Hamas VIDEO

Loviturile aeriene au atins doar zone de antrenament, fara a se inregistra raniti sau morti, au anuntat surse de securitate ale miscarii islamiste Hamas, care se afla la conducere in Fasia Gaza, potrivit The Guardian "Ca raspuns la baloanele incendiare lansate astazi spre teritoriul israelian, avioanele noastre au lovit un centru de fabricatie al armelor, apartinand oragnizatiei Hamas", se arata intr-un raport al armatei din Israel Joi, Serviciul de pompieri israelian a comunicat faptul ca baloanele incendiare provenite din Gaza au provocat patru incendii minore in regiunea sudica Eshkol, aflata la granita cu enclava palestiniana.Mentionam ca in luna mai, conflictul armat dintre Israel si miscarea islamista Hamas a dus la uciderea a 260 de palestinieni si 13 israelieni. Dupa 11 zile de lupte, pe 21 mai 2021 razboiul s-a terminat, dupa ce s-a incheiat o declaratie comuna de incetare a focului.