Aviatia israeliana a distrus sediul televiziunii Al-Aqsa din Fasia Gaza. Cladirea impunatoare a fost pusa la pamant in cateva secunde VIDEO

Imaginile au fost postat pe Facebook si de premierul Benjamin Netanyahu, insotite de mesajul: "Cine trage asupra noastra - sangereaza in cap. Felicitari Armatei Israeliene."Un avion F-16 israelian a lansat asupra cladirii noua rachete . Turnul Al-Shorouk a mai fost vizat de atacuri in timpul confruntarilor din 2014. Pana acum, insa, israelienii loveau cladirea punctual, distrugand anumite apartamente sau birouri. De aceasta data nu a mai fost cazul, turnul fiind distrus complet.Teroristii Hamas, care controleaza Fasia Gaza, au initiat in noaptea dintre 11 si 12 mai multe atacuri cu rachete in sudul si centrul Israelului, atacuri care au provocat 5 morti in Israel , 35 in Fasia Gaza, peste 120 de raniti si au trimis milioane de copii, femei si barbati in adaposturi.