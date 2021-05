Armata israeliana, acuzata ca a dezinformat presa despre o posibila invazie in Fasia Gaza. Ce planuri aveau liderii militari de la Tel Aviv

Peste 150 de avioane israeliene au continuat sa bombardeze intens sistemul de tuneluri.Nir Dvori, reporter militar pentru N12, una dintre principalele retele de stiri din Israel, a descris declaratia initiala a Armatei Israeliene (IDF) drept o dezinformare menita sa-i determine pe luptatorii Gaza sa intre in sistemul de tuneluri pentru a se pregati pentru bataliile de strada din enclava."IDF il face pe cei din Hamas sa creada ca incepe o operatiune la sol, ceea ce face ca organizatia sa aduca toti luptatorii sai, inclusiv Nahba, forta speciala a Hamas, sa coboare in tuneluri si sa se pregateasca pentru lupta", a scris Dvori."Apoi, timp de 35 de minute, 160 de avioane zboara peste Gaza si arunca 450 de bombe, care reprezinta peste 80 de tone de explozivi, pe intreguldin Gaza".Masura marcheaza o escaladare majora pe fondul violentei din aceasta saptamana intre Israel si militantii palestinieni. Regiunea se confrunta cu cea mai grava violenta de la razboiul de 50 de zile din 2014. Armata israeliana a bombardat Gaza cu atacuri aeriene, iar Hamas - grupul care controleaza Gaza - si alte grupuri militante au lansat peste o mie de rachete catre Israel, informeaza businessinsider.com Presa israeliana a remarcat posibilitatea unei strategii de dezinformare in atacul de vineri-dimineata, The Jerusalem Post publicand un articol cu titlul "Inselaciunea IDF a dus la un atac aerian masiv asupraHamasului?" iar ziarul israelian Haaretz publica un alt titlu "Armata israeliana spune presei straine ca are forte terestre in Gaza - apoi isi cere scuze pentru a le induce in eroare".IDF a dat vina pe o confuziea creata de "erori de traducere", dar Dvori a fost printre cei sceptici cu privire la aceasta relatare, descriind-o ca "nu o greseala, ci o stratagema planificata al carei rol este de a ajuta la eliminarea Hamasului".