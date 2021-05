Benjamin Netanyahu planuieste sa "puna capat" miscarii palestiniene Hamas, daca descurajarea acesteia va esua

"Nu exista decat doua posibilitati pentru a-i infrunta: fie a le pune capat - aceasta continua sa fie o posibilitate - fie a-i descuraja, iar noi suntem in prezent angajati intr-o actiune ferma de descurajare", a declarat premierul Netanyahu in fata unor ambasadori la Tel Aviv. "Trebuie sa spun ca nu respingem nicio posibilitate", a adaugat el."Ceea ce noi incercam sa facem este exact asta: sa le diminuam capacitatile, mijloacele teroriste, si sa le diminuam determinarea", a continuat el. "Speram sa putem restabili calmul si speram sa-l putem restabili rapid. Vreau sa spun ca facem aceasta facand maximul pentru a evita victimele civile", a adaugat Netanyahu De la inceputul acestui nou ciclu de violente intre Israel si gruparile armate din Fasia Gaza, in fruntea carora se afla Hamas, cel putin 219 palestinieni au fost ucisi in urma unor lovituri israeliene asupra enclavei palestiniene dens populata si aflata sub blocada, potrivit Ministerului Sanatatii local.De partea israeliana, 12 persoane au murit in urma unor lovituri cu rachete in directia teritoriului israelian, potrivit politiei.Fortele israeliene afirma ca au vizat, in afara de siturile de unde au fost lansate rachetele, mai multe cartiere generale ale Hamas, case ale liderilor acestei miscari, echipamente, precum si tuneluri utilizate pentru deplasarea munitiilor si militantilor.Israelul studiaza "problema momentului oportun pentru un armistitiu", a declarat miercuri un inalt responsabil militar israelian, afirmand ca statul evreu este totodata gata pentru o prelungire a ofensivei asupra enclavei palestiniene cu doua milioane de locuitori. Confruntarile sangeroase au izbucnit pe 10 mai dupa ce mai multe rachete au fost trase de Hamas asupra Israelului, din solidaritate cu sutele de manifestanti palestinieni raniti in ciocniri cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor in Ierusalimul de Est. La originea acestor ciocniri a stat expulzarea unor familii palestiniene in avantajul unor colonisti israelieni intr-un cartier din Ierusalimul de Est, sector palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, aminteste AFP."Nu noi am cautat acest conflict", a insistat Netanyahu miercuri, apreciind ca valul de violente constituie consecinta amanarii alegerilor legislative palestiniene care ar fi trebuit sa aiba loc pe 22 mai, primele in ultimii 15 ani.Miscarile palestiniene Hamas si Fatah au convenit asupra organizarii de alegeri legislative si prezidentiale in 2021, dupa ani de ostilitate intre cele doua tabere rivale, islamica si laica. Insa presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a decis la sfarsitul lui aprilie sa amane alegerile legislative, in conditiile in care organizarea scrutinului nu ar fi fost "garantata" in Ierusalimul de Est."Hamas era sigur ca va castiga o putere considerabila" in acest scrutin, a estimat Netanyahu, acuzand miscarea islamista ca a dorit sa foloseasca ciocnirile din Ierusalimul de Est "pentru a incita la violenta, in scopul de a-si atinge propriile obiective politice", in lipsa alegerilor. "Nu ne asteptam la o asemenea conflagratie", a adaugat el.