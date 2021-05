Cine este vinovat in conflictul Israel - Hamas. Raspunsul surprinzator dat de americani

Cercetarea sociala a fost realizata de Grupul Trafalgar, pe un esantion de 1.101 de respondenti, avand o marja de eroare de 2,95%. Studiul a aratat o divizare a opiniilor in randul americanilor, potrivit Israel National News Rezultatele sondajului din Statele Unite dezvaluie, in general, ca 28,4% dintre americani considera miscarea Hamas ca fiind vinovata de violentele produse in Israel si Palestina , comparativ cu 27,4%, care au data vina pe Israel, 9,8% au blamat Iranul, iar 7,7% Autoritatea Palestiniana.Studiul a constatat un decalaj partizan la aceasta chestiune, alegatorii democratii fiind mult mai susceptibili sa acuze Israelul de izbucnirea conflictului, decat Hamas-ul, in timp ce putini republicani considera Israelul responsabil de razboi.Astfel, potrivit sondajului Trafalgar, 38,5% dintre alegatorii democrati dau vina pe Israel, 15,5% pe Hamas, 5,9% pe Iran si doar 5,7% pe Autoritatea Palestiniana. In schimb, 42,5% dintre simpatizantii republicani acuza Hamas-ul, 14,6% Iranul, 12,5% Israelul si 10,5% Autoritatea Palestiniana.Cifrele din randul independentilor arata astfel: vina Israelului - 31,2%, 28,6% - Hamas-ului, 9,1% - Iranului si 7% - Autoritatii Palestiniane.Dintre alegatorii cu varste intre 18 si 24 de ani, 48,3% au acuzat Israelul si numai 22,2% Hamas-ul, in timp ce grupa de la 45 la 64 de ani, a invinuit Hamas-ul - 32% sau Israelul - 26,9%.