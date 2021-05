Conflictul israeliano-palestinian. Biden si Netanyahu au vorbit la telefon: "Presedintele si-a reiterat ferm sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apara"

"Presedintele si-a reiterat ferm sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apara impotriva atacurilor cu rachete nediscriminatorii. Presedintele a salutat eforturile de abordare a violentei intercomunitare si de aducere a calmului la Ierusalim ", potrivit unei transcrieri a apelului de la Casa Alba De asemenea, Biden a cerut Israelului sa asigure protectia civililor nevinovati in contextul conflictului."Cei doi lideri au discutat despre progresele operatiunilor militare ale Israelului impotriva Hamas si a altor grupari teroriste din Gaza ", a adaugat comunicatul.Violentele s-au intensificat iweekendul trecut, Israelul efectuand duminica un atac aerian care a distrus mai multe case din Fasia Gaza.Atacul, cea mai mortal din acest conflict in curs, a ucis cel putin 42 de persoane.Intre timp, peste 3.000 de rachete au bombardat orasele israeliene.Duminica, Netanyahu a aparat atacul aerian de sambata, care a prabusit o distrus o cladire cu 12 etaje care adapostea mass-media internationala, invocand informatii ca Hamas folosea o parte din cladire pentru a planifica atacuri teroriste.Netanyahu a spus ca ocupantii cladirii, care includeau Associated Press, radiodifuzorul Al-Jazeera si alte agentii media, au primit o notificare cu o ora inainte de a efectua atacul."Iata informatiile pe care le aveam. [Este] un birou de informatii pentru organizatia terorista palestiniana gazduit in acea cladire, care planifica si organizeaza atacurile teroriste impotriva civililor israelieni. Deci, este o tinta perfect legitima", a declarat Netanyahu pentru emisiunea "Face the Nation" de la CBS.