Conflictul israeliano-palestinian. Franta sustine ca "a sosit timpul pentru un armistitiu"

In timpul unei intalniri intre presedintele francez, Emmanuel Macron , si omologul sau egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, si, prin videoconferinta, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, "cele trei tari au convenit asupra a trei elemente simple: tirurile trebuie sa inceteze, a sosit timpul pentru un armistitiu si Consiliul de Securitate al ONU trebuie sa abordeze subiectul", printr-o rezolutie, a indicat Palatul Elysee.In cursul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate, a patra in opt zile, Franta a vorbit despre proiectul de rezolutie, potrivit unor diplomati la New York.Marti seara, mai multe tari membre ale Consiliului de Securitate au declarat pentru AFP ca nu primisera inca textul francez, care va fi "scurt si simplu", potrivit unei surse diplomatice.Pe langa apelul pentru "incetarea ostilitatilor", el ar cere "acordarea accesului umanitar pentru persoanele care au nevoie", a spus un alt diplomat, sub acoperirea anonimatului.Intrebat cand Franta ar putea solicita un vot in Consiliul de Securitate, un diplomat, care s-a exprimat si el sub acoperirea anonimatului, a raspuns: "cu cat mai devreme, cu atat mai bine".Franta, care indeamna de cateva zile la un armistitiu rapid, a indicat ca sustine o mediere condusa de egipteni. Emmanuel Macron si omologul sau egiptean, prezent doua zile la Paris pentru un summit asupra economiilor africane, au vorbit pe larg despre acest subiect luni si au decis marti sa solicite sprijinul Iordaniei.