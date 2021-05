Celebra actrita israeliana Gal Gadot, "bombardata cu atacuri antisemitice". Declaratia care a declansat violentele online

Starul filmelor "Wonder Woman" a publicat miercuri pe Instagram: "Inima mea se frange. Tara mea este in razboi . Imi fac griji pentru familia mea, pentru prietenii mei. Imi fac griji pentru poporul meu. Acesta este un ciclu vicios care dainuie de prea mult timp. Israel merita sa traiasca precum o natiune libera si sigura. Vecinii nostri merita acelasi lucru. Ma rog pentru victimele si familiile lor, ma rog ca aceste ostilitati de neimaginat sa se incheie, ma rog ca liderii nostri sa gaseasca solutii ca sa putem trai, alaturi, in pace. Ma rog pentru zile mai bune".In urma acestui mesaj, mai multi au avut o problema cu faptul ca actrita a folosit termenul prietenos "vecini" in cazul conflictului in care au fost lansate sute de rachete din Gaza spre Israel si atacuri aeriene drept raspuns.Gadot, care a efectuat serviciul militar in cadrul Fortelor de Aparare Israeliene, obligatoriu pentru orice cetatean israelian cu varsta de peste 18 ani, a fost criticata si pentru acest lucru, potrivit The Hollywood Reporter.Aaron Vallely, scriitor si activist, a scris: "Declaratia lui Gal Gadot este mult mai grava decat videoclipul lipsit de perceptie de anul trecut. << Liber si sigur >> . Acelasi stat care perpetueaza ocupatia militara, furtul de pamant si epurarea etnica impotriva poporului palestinian. #FreePalestine".Cantautorul James Kennedy a spus: "Gal Gadot greseste. Israelul nu este in razboi cu Palestina . Israelul macelareste Palestina. Din nou".Jurnalistul Ben Norton a notat: "Multimilionara Gal Gadot, soldat israelian devenit Femeie Fantastica a Hollywood-ului, trimite ganduri neinsemnate si rugi in timp ce regimul israelian de apartheid pe care il sustine curata etnic palestinienii si bombardeaza oamenii din Gaza intr-un lagar de prizonieri in camp deschis".Redactorul-sef al The New Inquiry, Ayesha A. Siddiqi, a partajat postarea unui scriitor care o critica pe Gadot: "Aceasta este o victorie uimitoare pentru mintile pasive".Acestea sunt unele dintre reactiile civilizate aparute pe conturi verificate. Reporterul Ben Jacobs a remarcat faptul ca Gadot era in trendul Twitter miercuri si a scris ca acest trending este "un eufemism interesant pentru ca ea a fos bombardata cu atacuri infame si antisemitice".Altii, intr-o maniera mai directa, precum senatorul texan Ted Cruz, i-au luat partea actritei: "Dumnezeu sa o binecuvanteze pe Gal Gadot".Militantii Hamas au lansat zeci de rachete spre Israel, dupa ce atacurile aeriene israeliene au ucis comandanti ai gruparii si au doborat un bloc turn din Gaza. Au fost lovite mai multe tinte din sudul Israelului, iar de la inceputul recentelor violente, luni, au murit cel putin 70 de oameni, potrivit BBC.