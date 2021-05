Hamasul anunta uciderea mai multor comandanti in atacuri aeriene israeliene

PESTE 1.000 DE PROIECTILE TRASE CATRE ISRAEL

Hamasul a anuntat intr-un comunicat moartea lui Bassem Issa, comandantul ariprii militare a in orasul Gaza, capitala acestei enclave palestiniene, si a "multor" altor comandanti militari de rang inalt din cadrul organizatiei, in atacuri aeriene ale armatei israeliene.Brigada Ezzedine al-Qassam, aripa armata a Hamas, nu dezvaluie identitatea celorlalti membri ai organizatiei ucisi in atacuri aeriene israeliene, insa a salutat, intr-un comunicat, "curajul" "comandantilor" si "combatantilor" care s-au ridicat in timpul agresiunii fortelor de ocupatie - numele dat de Hamas israelului - vizand pozitii ale miscarii.Serviciul israelian de informatii interne Shin Beth a anuntat cu putin timp mai inainte moartea lui Bassem Issa si a altor trei lideri ai organizatiei in atacuri aeriene vizand enclava palestiniana cu doua milioane de locuitori. Shin Beth anunta ca forte israeliene i-au ucis pe Jamaa Tahla, mana dreapta a lui Mohammed Deif, numarul unu in aripa armata a miscarii, pe Gamal Zabda, seful dezvoltarii capacitatilor tehnologice ale miscarii, si pe Khazem Khatib, conducatorul departamentului de inginerie al Hamas.Serviciile israeliene anunta ca au ucis in total aproximativ alti "zece" oficiali din cadrul Hamas, dar si cadre din Jihadul Islamic, a doua cea mai importanta grupare islamista armata don Fasia Gaza, intr-o serie de atacuri aeriene, incepand de luni seara.Aceste atacuri - care continuau miercuri - au loc ca represalii fata de "baraje" de proiectile lansate de catre Hamas si Jihadul Islamic, incepand de luni seara, catre Israel Armata israeliana anunta ca peste 1.000 de proiectile palestiniene au fost trase incepand de luni seara catre teritoriul israelian.