Israelul comaseaza trupe la bariera de securitate cu Fasia Gaza in vederea unei interventii terestre

EMISAR AMERICAN IN ORIENTUL MIJLOCIU

Potrivit autoritatilor medicale palestiniene si israeliene, cel putin 72 de oameni au fost ucisi in enclava palestiniana de la rezibucnirea conflictului, iar alte sapte persoane au fost ucise in Israel , unde tensiuni cresc puternic dupa difuzarea unor imagini de la linsari care vizeaza atat comunitatea araba, cat si evreiasca.Armata israeliana continua o campanie de atacuri aeriene si a dstrus joi un imobil de sase etaje in Fasia Gaza.Indemnuri la retinere, lansate de catre comunitatea internationala nu au, pentru moment, niciun efect asupra vointei beligerantilor de a continua ostilitatile.Tsahalul (armata israeliana) continua sa comaseze mii de militari in apropierea barierei de securitate care inchide ermetic Fasia Gaza in teritoriul palestinian, si prefigureaza o interventie terestra ca cele din 204 si 2008-2009."Seful Statului Major verifica aceste pregatiri si da instructiuni (...). Avem un cartier general de campanie si trei brigazi in apropiere de Fasia Gaza, care se pregatesc sa faca fata acestei situatii si mai multor eventualitati", a anuntat un purtatpr de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus.In acest context, Statele Unite au anuntat miercuri ca-l trimit in Orientul Mijlociu pe secretarul general adjunct Hady Amr, in speranta uneislabiri a tensiunilor."Asteptarea si speranta mea este ca totul sa se termine rapid, insa Israelul trebuie sa se apere", a declarat presei, la Casa Alba , presedintele american Joe Biden Aceasta speranta se loveste insa de declaratii ale premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, care a amenintat sa continue sa atace Fasia Gaza, cu scopul de a zdruncina actiunea Hamas, care si-a pierdut miercuri comandantul aripii militare, ucis intr-un bombardament israelian.Miscarea palestiniana islamista armata Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, pastreaza, la randul ei opozitie martiala, iar liderul acesteia, Ismael Haniyeh, vobeste despre o confruntare "nelimitata in timp".Aceasta intensificare a violentelor - cea mai puternica de la Razboiul din 2014 - este consecinta unor ciocniri intre palestinieni si forte israliene in zona Moscheei Al Aqsa, la ierusalim, unde tensiuni au fost alimentate in ultimele saptamani, in care musulmanii sarbatoresc Ramadanul, de o eventuala expulzare a mai multor familii palestiniene din cartierul Sheikh Jarrah, in Ierusalimul de Est.Acest conflict are loc pe fondul unei crize politice indelungate in Israel, unde Benjamin Netanyahu, care se agata de putere, nu a reusit sa formeze un Guvern in urma alegerilor legislative de la 23 februarie, in contextul unui Parlament fragmentat.Adversarii politici ai lui Netanyahu si-au suspendat negocierile in vederea formarii unui guvern de coalitie.De asemenea, alegeri legislative urmeaza sa aiba loc la 22 mai in teritoriile palestiniene, iar in iulie alegeri prezidentiale, insa organizarea acestor scrutine este incerta.