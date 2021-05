Muntele Templului din Ierusalimul de Est, redeschis pentru evrei. Este unul dintre cele mai sfinte locuri si pentru palestinieni

Violentele intre palestinieni si fortele de securitate israeliene in zona Muntelui Templului au contribuit la declansarea recentului conflict din Fasia Gaza si in jurul acesteia.In timpul Ramadanului (perioada anuala de post obligatoriu pentru musulmani), accesul vizitatorilor evrei la Muntele Templului nu a fost permis.Intr-un semn al increderii ca incetarea focului va fi respectata in continuare, birourile administrative din Fasia Gaza urmau sa fie redeschise duminica.Activitatile administratiei controlate de miscarea Hamas in Gaza au fost suspendate in 10 mai, cand fortele israeliene si-au inceput riposta fata de tirurile de rachete trase de catre militantii palestinieni spre sudul Israelului.Loviturile aeriene israeliene au vizat in special infrastructura militara a Hamas, dar au distrus si cladiri ale administratiei locale din Gaza.Bilantul confruntarilor incepute in 10 mai este de 248 de morti in Fasia Gaza si 12 in Israel.Situatia a ramas insa tensionata in Ierusalimul de Est. Sambata, politia israeliana a arestat noua palestinieni, dintre care patru in apropiere de moscheea Al-Aqsa, potrivit agentiei de presa palestiniene Wafa.