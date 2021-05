Razboiul intre Israel si Palestina. Teoria monstruoasei "aliante obiective" intre Netanyahu si gruparea Hamas ANALIZA

In general, "aliatii obiectivi" nici macar nu-si vorbesc, nu au valori comune, iar scopurile lor finale pot fi complet incompatibile, de multe ori se urasc reciproc. Insa, ei impartasesc un anumit tel intermediar si sunt suficient de inteligenti sa-si dea seama, ca pot obtine ceea ce doresc, actionand impreuna, dar in acelasi timp, separat, sustine o analiza independenta publicata in Bangkok Post In ultimele zile, rachetele zboara si oamenii mor atat in Fasia Gaza , cat si in Israel, si ca de obicei, este greu de spus cine a inceput acest conflict. Ulitmul bilant vorbeste despre 215 morti in Gaza si 12 in Israel, de la inceperea luptelor, scrie BBC News Nu conteaza cine a inceput razboiul. Intrebarea corecta este: cine beneficiaza de ceea ce se intampla acum, intre Israel si Palestina? Aceiasi vechi "aliati obiectivi", care joaca acest scenariu, de un sfert de secol sunt Netanyahu si Hamas.Analizand pozitia lui Netanyahu, prim-ministru al Israelului, in functie de 12 ani. Insa, partidul sau nu a reusit sa obtina, de patru ori la rand, un rezultat electoral care sa-i permita lui Netanyahu sa formeze un nou guvern. In acelasi timp, el este judecat intr-un proces, pentru acuzatii grave de coruptie si ar putea merge la inchisoare, daca nu va mai fi prim-ministru.Netanyahu a ratat sansa de a creea un guvern recent, iar pe 5 mai 2021, presedintele Israelului Reuven Rivlin l-a desemnat pe Yair Lapid sa formeze unul, dupa ce s-a spus ca acesta din urma are sustinerea a 56 din cei 120 de membri ai Parlamantului Israelului, avand la dispozitie 28 de zile.Daca discutiile lui Yair esueaza, Israelul va trebui sa organizeze alte alegeri, a cincea oara in 30 de luni, iar Netanyahu va ramane in continuare prim-ministru.Hamas, pe de alta parte, are nevoie acum, mai putin de un razboi decat Netanyahu, dar este intotdeauna potrivit pentru unul. Gandirea miscarii palestiniene este respingerea perpetua a pacii cu Israelul, in asteptarea unei paci divine, care va aduce victoria totala si eliminarea statului evreu.Prin urmare, Hamas, factiunea militara din Palestina, se afla intr-o continua competitie cu Fatah, miscarea pacifista rivala, care este adepta solutiei cu "doua state": Israel si Palestina. Acest mic razboi a creat o mai buna imagine a miscarii Hamas.Astfel, concluzioneaza analiza lui Gwynne Dyer, jurnalist independent, "alianta obiectiva" Netanyahu-Hamas se bazeaza pe faptul ca Netanyahu uraste ideea solutiei cu doua state, la fel ca si Hamas.