Papa avertizeaza asupra ''spiralei mortii'' in confruntarile dintre Israel si palestinieni

O solutie trebuie gasita "cu ajutorul comunitatii internationale" pentru a pune capat acestui "crescendo de ura si violenta care constituie o rana grava pentru fraternitate, dificila de vindecat daca nu se fac eforturi pentru dialog", a declarat papa la rugaciunea sa duminicala Angelus."Numeroase persoane au fost ranite si multi nevinovati au murit. Printre ei, exista si copii si acest lucru este teribil si inacceptabil", a declarat suveranul pontif in varsta de 84 de ani."Imi pun intrebarea: unde vor duce ura si razbunarea? Credem cu adevarat ca vom construi pacea distrugandu-l pe celalalt?", a intrebat pontiful argentinian, care a lansat in Piata Sfantul Petru "un apel la calm si la cei care au responsabilitatea de a inceta zgomotul armelor si a lua drumul pacii, si cu ajutorul comunitatii internationale".Inainte de traditionalul Angelus, papa a oficiat o slujba speciala pentru Myanmar in cursul diminetii.In cursul acestei slujbe, el si-a reiterat apelurile la incetarea varsarii de sange in aceasta tara confruntata o reprimare violenta a civililor de catre un regim militar, facand apel la poporul din Myanmar sa nu-si piarda speranta.