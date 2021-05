Reporteri fara frontiere sesizeaza Curtea Penala Internationala, acuzand Israelul de "crime de razboi"

"In ultima saptamana, birourile a 23 de mass-media locale si internationale au fost distruse de atacuri israeliene aeriene tintite", a declarat RSF in sesizarea sa, aceste bombardamentele vizand birouri de presa palestiniene si straine."RSF considera ca tintirea voluntara a mass-media si distrugerea totala si intentionata a echipamentelor acestora reprezinta o crima de razboi in temeiul articolului 8 al Statutului de la Roma", conform scrisorii din 16 mai adresata procuroarei generale a CPI, Fatou Bensouda."Armata israeliana nu a provocat doar daune materiale masive redactiilor ale caror jurnalisti, echipamente si instalatii sunt persoane si bunuri protejate in temeiul protectiei datorate populatiei civile. Aceasta a impiedicat, de asemenea, acoperirea mediatica a unui conflict ce afecteaza in mod direct si grav populatia civila", considera RSF.In Gaza, cladirea cu 13 etaje ce adapostea echipele canalului de stiri qatarez Al-Jazeera si agentiei americana de presa Associated Press (AP) a fost pulverizata sambata de mai multe rachete. Armata israeliana ceruse anterior evacuarea cladirii.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca aceasta cladire a fost "o tinta perfect legitima", sustinand ca se bazeaza pe date furnizate de serviciile de informatii.RSF aminteste ca a sesizat deja CPI pentru "tintirea intentionata de catre armata israeliana a catorva zeci de jurnalisti palestinieni care acopereau protestele cunoscute sub denumirea de Marele Mars al Reintoarcerii, in primavara 2018.Prin urmare, RSF a solicitat acum procuroarei generale a CPI sa includa evenimentele din ultimele zile in ancheta deschisa in luna martie cu privire la presupuse crime in teritoriile palestiniene, o initiativa respinsa de Israel , dar salutata de partea palestiniana.