Revolta medicului israelian Amin Zahra: "Ne-am dezumanizat! Suntem atat de rai, incat nici 10 pandemii de ne-ar lovi nu ne-ar face mai buni!"

Tanarul medic vorbeste despre dezumanizare si compara asa-zisele probleme invocate de cei care locuiesc in zone de pace cu dramele traite de cei aflati in zonele de conflict."Ne-am dezumanizat! Traim in doua lumi paralele, unde unii se bucura ca inca au un acoperis, in timp ce altii sunt tristi pentru ca nu se potriveste perdeaua cu canapeaua. O lume unde parintii se bucura ca ai lor copii se intorc vii de la scoala, in timp ce altii blocheaza strazi, asteptandu-si copilul in fata scolii", scrie doctorul Amin Zahra in postarea sa insotita de hashtagul "gazaunderattack". Medicul israelian ofera apoi cateva exemple de drame traite de cei din zona de conflict, acolo unde rachetele secera vieti."Razboiul este de condamnat.Are implicatii distructive, asupra prezentului si viitorul omenirii."Razboiul este un mod pervers de a pune viata in slujba mortii"!Din pacate, intr-un razboi , mor oameni nevinovati...Un nou-nascut a fost singurul supravietuitor din familia lui. Cei cinci frati si parintii lui si-au pierdut viata.Prima intrebare a unei fetite de cinci ani, dupa ce a fost scoasa de sub daramaturile casei, a fost: "Mama este bine, traieste?"Un tata s-a bucurat de copilul lui abea nascut 3 zile. Copilul acum, va creste fara tata!O mama si-a pierdut viata in timp ce cauta un magazin deschis, pentru a cumpara alimente pentru cei 4 copii ai ei.Un jurnalist in timpul transmisiuni dintr-un spital, descopera printre cadavre si trupurile a doi frati.As scrie sute de povesti, dar probabil nu ii intereseaza pe multi...O problema reala este vremea mohorata de afara.Suntem atat de rai, incat nici 10 pandemii de ne-ar lovi, nu ne-ar face mai buni!", isi incheie medicul postarea, care este insotita de doua imagini dramatice, cea a unui copil de nici doi ani ranit in confruntari si cea a unui tata care saruta mana bebelusului sau abia nascut, conectat la aparate.Amin Zahra este medic rezident la Terapie Intensiva la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara. Anul trecut, medicul s-a transferat pentru cateva luni la Ploiesti pentru a fi in prima linie a luptei cu COVID-19.