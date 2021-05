500 de proiectile israeliene ar fi avariat sistemul de tuneluri Hamas

Un ofiter de rang inalt a declarat sambata, 25 mai, ca 160 de avioane de lupta de tipul F-16 si F-35 au luat parte la atacul asupra asa-numitului sistem de tuneluri "Metroul din Gaza" in timpul noptii de joi spre vineri.Nu se stie daca vreun combatant Hamas a fost ucis in cursul acestei operatiuni. "Dar ar putea fi sute", a spus ofiterul israelian, sub rezerva anonimatuljui.Media straine au acuzat armata israeliana de manipulare din cauza unui tweet trimis cu putin timp inainte de atac in care se spunea ca trupele terestre israeliene au intrat in Gaza.Potrivit mass-media, aceasta i-a determinat pe multi combatanti Hamas sa se retraga in tuneluri, dupa care avioanele israeliene au bombardat reteaua de tuneluri timp de aproximativ 40 de minute.Armata a negat o manipulare deliberata cu scopul de a intinde o capcana pentru militantii palestinieni, evocand o eroare de comunicare si a subliniat ca niciun soldat israelian nu intrase in Gaza Ofiterul, citat de DPA, a declarat ca Israelul a atacat peste 650 de tinte in Fasia Gaza incepand de luni, de cand s-au intensificat violentele.El a adaugat ca 31 de ateliere de fabricare a rachetelor apartinand gruparilor Hamas si Jihadul Islamic au fost distruse, iar Hamas nu a mai avut posibilitatea de a construi noi rachete.Scopul operatiunii a fost sa-i descurajeze pe militantii palestinieni."Este foarte dificil sa ataci tinte in mijlocul unei zone locuite. Dar este singura modalitate de a descuraja Hamas", a spus ofiterul citat.Interlocutorul DPA a afirmat ca armata israeliana incearca sa nu loveasca tinte civile, adaugand ca nu se intrevede inca sfarsitul operatiunii.Circa 2.300 de rachete au fost lansate dinspre Fasia Gaza spre Israel , desi 20% dintre acestea au cazut deasupra enclavei de coasta fara sa atinga teritoriul israelian. Israelul a declarat ca sistemul sau de aparare Iron Dome a interceptat cu succes aproximativ 90% din rachetele lansate.