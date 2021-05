Statele Unite trimit un diplomat sa discute cu israelienii si palestinienii, pentru calmarea situatiei in regiune

"Imaginile de peste noapte sunt ingrozitoare. I-am cerut secretarului de Stat adjunct Hady Amr sa meaarga imediat in regiune pentru a se intalni cu israelienii si palestinienii...va cere, in numele meu si al presedintelui Biden, o dezescaladare a violentei", a spus Blinken. Israelul a anuntat ca a ucis 16 membri ai aripii militare Hamas intr-un atac aerian asupra Gaza effectuat miercuri, iar militantii palestinieni au efectuat tiruri de rachete in Israel , in timp ce la nivel global au crescut ingrijorarile legate de celor mai intense ostilitati din ultimii ani in regiune.Blinken a spus ca ambele parti trebuie sa reduca violenta. El a facut o distinctie intre "o organizatie terorista, Hamas, care trage fara discriminare cu rachete care vizeaza de fapt civili, si raspunsul Israelului, care se apara".Cu toate acestea, Blinken a atribuit Israelului o responsabilitate speciala, spunand ca "cred ca Israelul are o raspundere suplimentara, de a incerca sa faca tot ce este posibil pentru a evita victimele civile, chiar daca raspunde pe buna dreptate in apararea poporului".