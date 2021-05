Tanc Merkava al Israelului, in flacari, distrus de o racheta sau o mina a Hamas VIDEO

Imaginile cu tancul in flacari, transportat de camion, au fost publicate pe contul de Twitter ZOKA intr-un scurt filmulet video. Se pare ca imaginile au fost surprinse in apropierea frontierei dintre Israel si Fasia Gaza, scrie publicatia DefenseRomania.ro Potrivit celor de la Defence-Blog, care citeaza mai multe discutii pe Twitter intre utilizatori, exista posibilitatea ca tancul sa fi fost lovit de o racheta, ori camionul care transporta tehnica militara sa fi atins o mina.Fortele de Aparare Israeliene (IDF) nu au comentat pana in prezent incidentul.Amintim ca pe fondul escaladarii conflictului dintre Hamas si Israel,Fortele Terestre Israeliene au desfasurat artileria si infanteria mecanizata de-a lungul frontierei cu Fasia Gaza. De aici au fost lansate sute de proiectile - din obuziere si tancuri - impotriva pozitiilor teroristilor Hamas in Fasia Gaza.Sase obuze au fost trase din Liban catre nordul Israelului, insa nu au trecut frontiera, anunta armata israeliana, care precizeaza ca a efectuat tiruri de artilerie impotriva "surselor tirurilor" in Liban, relateaza Reuters. Potrivit unei surse libaneze in domeniul securitatii, tirurile de obuz provin din sudul Libanului, iar demersuri erau in curs in vederea identificarii originii. Israelul a raspuns cu 22 de obuze lansate catre teritoriul libanez. In cazul in care Israelul va invada Gaza, aceasta va fi o premiera in ultimii sase ani. Ultima operatiune militara israeliana in Fasia Gaza, un teritoriu de doua milioane de locuitori supusi unei blocade israeliene de mai bine de 10 ani, dateaza din 2014.Atunci, tot dupa ce Hamas a lansat rachete, ca si acum, situatia a degenerat. IDF a extins operatiunea pe 17 iulie 2014, cand soldatii israelieni au lansat o invazie in Gaza cu scopul de a distruge sistemul de tuneluri al gruparii teroriste Hamas. Fortele israeliene s-au retras pe 5 august 2014, iar pe 26 august 2014 s-a ajuns la un acord de incetare a focului.