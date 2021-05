Liderii iranieni promit sa sprijine Hamas in lupta impotriva Israelului

"Intr-o conversatie telefonica, sambata, cu liderul Hamas Ismail Haniyeh, comandantul brigazii al-Quds a Gardienilor Revolutiei, generalul iranian Esmail Qa'ani, a asigurat Hamas de sprijinul sau deplin, a informat presa de stat iraniana.La randul sau, Haniyeh a multumit Iranului pentru sprijin si, potrivit canalului de stiri al-Alam, a spus ca lupta impotriva Israelului nu este doar a Hamas, ci a intregii lumi islamice.Miscarea islamista Hamas, care detine controlul in Fasia Gaza, este clasificata drept organizatie terorista de catre UE, dar si de alte state.Anterior, ministrul iranian de externe a anulat din scurt o vizita in Austria, planificata pentru sambata, dupa ce guvernul austriac a arborat steagul israelian pe cladirile sale.Subiectul principal al reuniunii ar fi fost negocierile in curs la Viena pentru reinvierea acordului nuclear international din 2015 cu Iranul.Iranul considera Israelul drept principalul sau inamic si sprijina gruparile de rezistenta anti-israeliene, inclusiv Hamas si Jihadul Islamic in Gaza, precum si militia Hezbollah din sudul Libanului.In aceasta saptamana, intreaga conducere iraniana a "condamnat cu tarie crimele brutale si crude ale Israelului" impotriva palestinienilor.Cu toate acestea, Iranul pastreaza un profil scazut in aceasta cea mai recenta escaladare a violentelor israeliano-palestiniene.Un motiv al acestei retineri, potrivit observatorilor, ar fi tocmai negocierile nucleare, pe care Teheran nu vrea sa le puna in pericol. Chestiunea principala vizeaza ridicarea sanctiunilor americane care, in ultimii doi ani, au afectat Iranul serios din punct de vedere economic.