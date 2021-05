Zborurile catre aeroportul din Tel Aviv, redirectionate din cauza tirurilor de rachete palestiniene

Aceasta decizie nu afecteaza, pentru moment, zborurile care pleaca de pe Ben Gurion.Autoritatile israeliene au suspendat - temporar - marti seara intregul trafic aerian la plecare de pe aeroport, din cauza numeroaselor proiectile lansate din Fasia Gaza de catre islamisti din Hamas catre aceasta metropola israeliana.De la inceputul acestei escaladari militare, luni seara, intre Hamas si Israel , aproximativ 1.500 de proiectile au fost trase din enclava palestiniana catre teritoriul israelian, potrivit unui ultim bilant al armatei israeliene.Sapte persoane - inclusiv un copil in varsta de sase ani si un militar - au fost fost ucise, de partea israeliana in aceste tiruri de proiectile sau de rachete antitanc din Fasia Gaza.Armata israliana bombardeaza intensiv Fasia Gaza.Ea continua joi sa efectueze atacuri aeriene in enclava.Potrivit unui ultim bilant al Ministerului palestinian al Sanatatii, 67 de persoane - inclusiv 17 copii - au fost ucise, iar alte 400 au fost ranite in Fasia Gaza.