BREAKING Armistitiu de incetare a focului intre Israel si Hamas, dupa 11 zile de violente si peste 240 de morti

Un oficial al gruparii Hamas a confirmat ca va exista un armistitiu "mutual si simultan" cu Israelul incepand cu ora locala 02:00, joi spre vineri, 21 mai, potrivit Reuters.Cabinetul de securitate al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat un acord unilateral de incetare a focului pentru a opri opratiunea militara de 11 zile in Fasia Gaza, a relatat presa locala. Decizia Israelului a venit dupa presiuni puternice din partea SUA pentru incetarea ofensivei.Nu este stabilit totusi cand va intra in vigoare armistitiul propus de Egipt , dupa cum au transmis oficialii israelieni. Kan, televiziunea publica israeliana, a transmis ca luptele vor inceta imediat, in timp ce alte posturi au anuntat ca armistitiul va intra in vigoare la ora locala 02:00, potrivit AP.De la inceputul ostilitatilor, pe 10 mai, in atacurile israeliene asupra Fasiei Gaza au murit 232 de oameni, iar Israelul a inregistrat 12 decese.Seria de violente care a debutat dupa o luna in care tensiunile au crescut este cea mai sangeroasa din ultimii ani intre Israel si teritoriul palestinian. Luptele au inceput dupa mai multe zile in care au avut loc ciocniri intre israelieni si palestinieni in Ierusalimul de Est.Cel putin 230 de oameni, inclusiv mai mult de o suta de femei si copii, au fost ucisi in Gaza, potrivit Ministerului Sanatatii de aici. Israelul a transmis ca cel putin 150 de militanti se numara intre cei ucisi in Gaza. Hamas nu ofera de regula informatii despre numarul de luptatori ai sai pierduti in conflicte.In Israel, 12 oameni, inclusiv doi copii, au fost ucisi, potrivit autoritatilor. Israelul a spus ca aproximativ 4.000 de rachete au fost lansate spre teritoriul sau de catre militantii din Gaza.