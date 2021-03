Alegeri paralmentare in Israel. Netanyahu are sanse sa formeze, pentru a saptea oara, un Guvern

Comitetul Electoral Central a numarat, pana miercuri dimineata, doua treimi dintre voturile exprimate marti, iar in cursul zilei urmeaza sa anunte rezultatele preliminare. Dupa ce buletinele vor fi numarate, Comitetul va incepe numararea a 300.000 de voturi exprimate din spitale, aziluri, unitati armate, inchisori si sectii speciale din aeroporturi si ale celor aflati in carantina.Rezultatele de pana acum arata ca Netanyahu va putea, la limita, sa formeze - pentru a saptea oara in cariera sa politica de 30 de ani - un Guvern.Netanyahu a declarat, noaptea trecuta, ca partidul sau, Likud, a castigat. El a promis ca va evita un al cincilea scrutin si a facut apel la politicienii din intreg spectrul sa accepte sa faca parte din guvernul pe care intentioneaza sa il formeze imediat.Surse din Likud au spus ca Netanyahu va incerca sa formeze o coalitie cat de curand posibil, insa aliatii lui Bennett au sustinut ca nu se afla in planurile lui si ca alaturarea guvernului sau nu reprezinta o concluzie evidenta.Netanyahu l-a sunat pe liderul Yamina, care i-a spus ca asteapta rezultatele finale si ca va actiona "pentru binele cetatenilor Israelului". Prim-ministrul i-a apelat si pe alti lideri din tabara sa politica cerandu-le sa se alature unui guvern puternic de dreapta.Liderul opozitiei, Yair Lapid, a afirmat intr-un discurs ca Netanyahu "nu are 61 de mandate, insa blocul schimbarii are". El a facut apel la partidele care se opun lui Netanyahu si a promis sa isi coordoneze urmatorii pasi.Prezenta la votul de marti a fost de 67,2%, cu 4,3% mai scazuta fata de alegerile din martie anul trecut si cea mai scazuta dintre cele patru scrutinuri din ultimii doi ani.Rezultatele exit poll difuzate peste noapte de trei retele de televiziune au fost neconcludente.