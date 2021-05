Peste 200 de rachete lansate din Fasia Gaza catre Israel. Armata israeliana: "Am omorat 15 teroristi Hamas si am lovit 130 de tinte"

In response to 200+ rockets fired from Gaza toward Israel, we killed 15 Hamas terrorists and struck 130 Hamas & Islamic Jihad terror targets in Gaza overnight, incl.:



🎯2 attack tunnels

🎯A Hamas military intel facility

🎯Weapons manufacturing and storage sites - Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

"Ca raspuns la cele peste 200 de rachete lansate din Fasia Gaza catre Israel, am omorat 15 teroristi Hamas si am lovit 130 de tinte Hamas si Jihad Islamic in Gaza peste noapte", a anuntat Israel Defecence Forces, pe Twitter.O filmare postata pe Facebook de Hanania Naftaly surprinde modul in care sistemul israelian Iron Man intercepteaza mai multe rachete lansate din Fasia Gaza catre orasul israelian Ashkelon.De saptamani intregi, tensiunile au fost ridicate in Ierusalim, dar si in Cisiordania, teritoriul palestinian ocupat de Israel, unde palestinienii au demonstrat impotriva restrictiilor de acces impuse de Israel in anumite zone in timpul Ramadanului si a posibilelor evacuari ale palestinienilor din Sheikh Jarrah.