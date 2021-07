Armata israeliana a interceptat un transport de arme si munitie de contrabanda

Conform presei, care citeaza surse de securitate, armele erau destinate pentru a fi utilizate in atacuri anti-israeliene.Interceptarea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, cand fortele de securitate israeliene "au reperat suspecti care transportau saci din Liban in zona satului Ghajar (pe partea israeliana a frontierei)".A fost raportata confiscarea "munitiei si a 43 de arme". Este studiata "posibilitatea ca tentativa de contrabanda sa fi primit sprijinul organizatiei teroriste Hezbollah", puternica miscare siita libaneza.Politia a precizat intr-un comunicat ca valoarea capturii se ridica la aproximativ 700.000 de euro, mentionand ca este vorba despre "cea mai mare operatiune de contrabanda cu arme din ultimii ani la granita cu Libanul".Din punct de vedere tehnic, Israelul este in razboi cu Libanul. Linia de demarcare dintre cele doua tari este scena unor incidente si chiar ciocniri sporadice.Hezbollah, organizatie cu un vast arsenal militar, este singura factiune libaneza care nu s-a predat dupa incheierea razboiului civil (1975-1990).Aceasta miscare beneficiaza de sprijin din partea Iranului.In 2006, Israel si Hezbollah au purtat un razboi soldat cu morti care a durat 33 de zile.