Hamas a schimbat tactica si tinteste Iron Dome, sistemul de aparare al Israelului

De cand a fost lansata prima racheta asupra Ierusalimului, Hamas a stabilit si dictat pana in prezent ritmul acestui conflict, conform unei analize a publicatiei Jerusalem Post . Se pare ca acesta este un plan pus in aplicare si la care s-a lucrat de ani de zile, nefiind exclusa o implicare directa a Iranului.Tacticile Hamas sunt similare cu cele folosite de rebelii houthii din Yemen, care sunt sustinuti de Iran. Hamas a folosit drone, construite pe un model iranian pe care le folosesc si rebelii houthii, iar atacurile au vizat aeroporturile israeliene, acesta fiind exact modul in care ataca si rebelii houthii in Arabia Saudita Iran Press TV pare sa confirme acest lucru, precizeaza sursa citata. Si nu este un secret ca Iranul finateaza de mult timp gruparea terorista Hamas, oferind si tehnologie, cat si armament.Vineri, Press TV, un canal media apropiat guvernului de la Teheran, a anuntat ca "miscarea de rezistenta islamica palestiniana Hamas declara ca atacurile au vizat sistemul israelian Irone si o Baza Aeriana israeliana care este folosita pentru a bombarda tinte in Fasia Gaza ", scrie defenseromania.ro Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a decretat miercuri stare de urgenta in orasul Lod din centrul Israelului unde in ultimele ore, conform politiei, au avut loc revolte ale minoritatii arabe