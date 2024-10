Atac in Cisiordania: Patru israelieni raniti, atacatorul palestinian ucis

Patru israelieni au fost raniti in urma unui atac comis de un palestinian, care a avut loc duminica, in apropierea unui punct de control din Cisiordania ocupata. Atacatorul a fost ucis de politistii de frontiera.

Initial, trei israelieni au fost raniti, dupa ce barbatul arab ar fi intrat cu masina intr-un grup de oameni, relateaza agentia Ma'an, citand presa israeliana.

O greseala mortala: Soldatii israelieni au impuscat un evreu, crezand ca e terorist arab

Se pare ca a patra persoana a fost impuscata in picior si ranita, dupa ce un glont care il viza pe palestinian - aflat in acel moment in masina - a ricosat si s-a indreptat catre tanarul din apropiere.

In cele din urma, politistii l-au ucis pe atacator, identificat in persoana lui Sulaiman Aqel Muhammad Shahin, in varsta de 22 de ani, din orasul Ramallah din Cisiordania.

Tensiuni in crestere in Israel: Atac armat cu zece victime intr-o statie de autobuz

Doi dintre cei patru israelieni raniti au fost transportati cu elicopterul la un spital din apropiere. Unul se afla in stare critica.

In urma atacului, punctele de control Huwwara si Tapuah, aflate la sud de orasul Nablus, au fost inchise de fortele israeliene. Punctele de trecere controleaza una dintre principalele rute care fac legatura intre nordul ocupat de israelieni al Cisiordaniei si regiunile centrale si de sud.

Ads

Incidentul a avut loc in conditiile in care tensiunile dintre Israel si Palestina s-au intensificat la inceputul lunii octombrie, dupa mai multe atacuri ale musulmanilor impotriva evreilor, urmate de razbunari ale celor din urma.

Violente neintrerupte in Israel: Ce face ONU pentru a evita o "escaladare sangeroasa"

Ads