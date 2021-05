Atacurile asupra Fasiei Gaza "inca nu s-au terminat", previne Netanyahu. Aviatia israliana si-a continuat bombardamentele noaptea trecuta

"Am spus ca vom produce serioase pagube Hamas si altor grupari teroriste (...). Ei platesc si continua sa plateasca foarte scump. Nu s-a terminat inca", a declarat Netanyahu dupa o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui comunicat.Aviatia israliana si-a continuat in noaptea de joi spre vineri bombardamentele unor instalatii Hamas, iar sute de palestinieni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele in graba din calea atacurilor aeriene, potrivit unor martori si jurnalisti AFP aflati la fata locului.Hamasul, care a continuat sa lanseze proiectile catre sudul Israelului, a incercat sa trimita drone incarcate cu explozivi catre Israel , potrivit armatei israeliene.Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a prevenit vineri ca raidurile asupra Fasiei Gaza nu se vor incheia curand, dupa o intensificare a atacurilor armatei asupra enclavei care au provocat moartea a peste 100 de persoane in cateva zile, scrie AFP."Am spus ca vom produce serioase pagube Hamas si altor grupari teroriste (...). Ei platesc si continua sa plateasca foarte scump. Nu s-a terminat inca", a declarat Netanyahu dupa o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui comunicat.Aviatia israliana si-a continuat in noaptea de joi spre vineri bombardamentele unor instalatii Hamas, iar sute de palestinieni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele in graba din calea atacurilor aeriene, potrivit unor martori si jurnalisti AFP aflati la fata locului.Hamasul, care a continuat sa lanseze proiectile catre sudul Israelului, a incercat sa trimita drone incarcate cu explozivi catre Israel, potrivit armatei israeliene.