Bahrainul si Israelul au oficializat normalizarea relatiilor bilaterale

O delegatie oficiala din Israel a mers duminica in Bahrain pentru a semna un document stabilind relatii diplomatice intre cele doua tari, la o luna dupa semnarea la Casa Alba a unui acord normalizand legaturile lor.Documentul a fost semnat in prezenta unor reprezentanti din alte tari si a presei, dar regele Hamad Al Khalifa, printul mostenitor si prim-ministrul au fost absenti de la ceremonie, potrivit unui corespondent al AFP.Cele doua tari au mai semnat sapte memorandumuri de intelegere si au convenit sa coopereze in special in domeniile economic, aviatiei, finantelor, comunicatiilor si agriculturii, potrivit ministrul israelian de externe.Seful diplomatiei de la Manama, Abdullatif Al Zayani, a salutat "debutul relatiilor dintre cele doua tari conducand la o cooperare constructiva in diferite domenii".Acordul de normalizare "reprezinta un progres istoric important pentru realizarea securitatii, pacii si prosperitatii", a declarat el la aeroportul international din Manama."Aceasta zi mareata va face din pace o realitate. Aceste relatii vor aduce beneficii celor doua parti in diverse domenii", a subliniat la randul sau consilierul israelian pentru securitate nationala, Meir Ben-Shabbat, exprimandu-se in araba.Monarhie araba de la Golful Persic unde se afla sediul Flotei a V-a americane, micul regat Bahrain a devenit a patra tara araba care si-a normalizat relatiile cu Israelul.Bahrainul si Emiratele Arabe Unite, o alta monarhie araba de la Golf, au semnat separat cu Israelul, la 15 septembrie, acorduri oficializand normalizarea relatiilor bilaterale in cursul unei ceremonii la Casa Alba.