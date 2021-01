Cazurile de COVID-19 din Israel au scazut cu 50%, la 14 zile de la prima doza de vaccin administrata

Dincolo de datele pozitive, oficialii au avertizat totodata ca 17% dintre pacientii care se confrunta in prezent cu o forma severa a bolii primisera deja prima doza a vaccinului. Primele date ale campaniei de imunizare din Israel arata ca vaccinul Pfizer/BioNTech reduce infectarile cu aproximativ 50%, la 14 zile dupa ce prima doza este administrata, a anuntat marti seara un oficial al Ministerului Sanatatii, potrivit Times of Israel, citat de libertatea.ro.Sharon Alroy-Preis, sefa departamentului de sanatate publica din Ministerul Sanatatii, a declarat pentru postul TV Chanel 12 News ca datele sunt preliminare si sunt bazate pe testele COVID efectuate printre cetatenii care au primit vaccinul si printre cei care nu l-au primit inca. Statisticile oferite de doua din cele patru organizatii de intretinere a sanatatii din tara s-au dovedit, insa, a fi relativ diferite.Un studiu preliminar al Serviciilor de Sanatate Maccabi, spre exemplu, a observat o scadere abrupta a infectiilor cu COVID in randul celor care au primit prima doza a vaccinului Pfizer/BioNTech. Potrivit studiului, dat publicitatii marti si realizat printre 400.000 de membri ai acestui furnizor de servicii de sanatate, numarul de cazuri de infectare a scazut cu 60%, incepand cu a 13-a zi dupa administrarea primei doze.Alte date culese dupa administrarea primei doze a vaccinului Pfizer/BioNtech de Clalit, cel mai mare furnizor de servicii de sanatate din tara, a aratat o scadere a infectarilor cu 33%, la 14 zile dupa prima doza administrata. Cercetarea Clalit a fost realizata tot pe aproximativ 400.000 de persoane. Cauza discrepantei datelor este neclara deocamdata, scrie Times of Israel.