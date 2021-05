Ce se intampla acum in Ierusalim. Romanca din Israel: "Pentru precautie, ocolesc zonele in care populatia majoritara este araba"

"Grupari de tineri arabi si evrei se dedau la vandalism "

"Nu regret ca am plecat"

Elena Yitshaki, o romanca din judetul Suceava stabilita in Israel de sase ani, care lucreaza in domeniul turismului, a spus joi seara pentru Ziare.com ca situatia din Ierusalim s-a mai calmat."Pentru moment, la Ierusalim e liniste. Arabii musulmani au sarbatoarea de incheiere a Ramadanului. Evreii peste doua zile sarbatoresc Shavuot (o sarbatoare evreiasca care cade in ziua a sasea a lunii Sivan. Ea eternizeaza momentul cind Legea divina Tora a fost data poporului evreu pe muntele Sinai. Este una din asa-numitele "salos regalim", adica cele trei evenimente festivalice cand evreii faceau pelerinaj la Ierusalim, conform Wikipedia n.r). Eu sper sa se incheie cat mai repede aceste evenimente. Am fost in cetatea Ierusalimului a doua zi de Paste, la biserica Sfantului Mormant. M-am simtit in siguranta, era liniste", a explicat Elena Yitshaki."Mi-as dori sa fie mereu asa. Ne-a fost de ajuns pandemia. Am simtit atata pace si liniste, ca niciodata", a explicat Elena Yitshaki."Am vorbit cu arabii comercianti din bazar, multi dintre ei stiu ca lucrez in turism. Eram optimisti si eu si ei ca ar fi trebuit sa reincepem activitatea, se preconiza ca primii turisti sa vina in Israel in luna iunie.Din pacate am simtit linistea dinaintea furtunii", a mai spus romanca."M-am ingrozit cand au sunat sirenele antiracheta in Ierusalim. Mereu le-am spus turistilor pe care i-am intalnit 'pacea Ierusalimului este importanta'. Pacat de cei care mor nevinovati!""In ceea ce priveste violentele, acestea pot izbucni in orice moment si aici. Situatia este foarte incinsa si orice gest necontrolat poate aduce violenta in prim-plan.Ceea ce ma ingrijoreaza e ca in interiorul Israelului grupari de tineri arabi si evrei se dedau la vandalism. Situatia e pe cale sa scape de sub control. Tineri teribilisti din ambele tabere pot cadea victime. Pentru moment in Ierusalim este liniste, fata de zilele trecute. Sper ca si seara aceasta sa treaca in pace aici la noi", a spus Elena Yitshaki.Romanca a mai spus ca, "pentru precautie, ocolesc zonele in care populatia majoritara este araba, ma feresc sa fiu prinsa in confruntari, in cazul ca ar izbucni pe neasteptate. Nu ai de unde sti ce de poate intimpla. Paza buna trece primejdia rea"Elena a precizat ca s-a stabilit definitiv in Israel in anul 2015 si nu intentioneaza sa se intoarca in Romania."Iubesc prea mult locul acesta incat sa ma gandesc ca mi-a fost greu. Trebuie sa traiesti aici ca sa intelegi viata. Nu regret ca am plecat din Romania. Cred ca mi-am servit patria si compatriotii cu demnitate, prin prezenta mea aici. Eu nu am plecat, pulsez de romanism. Israelul mi-a oferit sansa sa dovedesc ca pot sa-mi depasesc limitele. Ca mine sunt si altii", a spus romanca.Despre familia din Romania spune ca este linistia pentru ca tin cu totii legatura zilnic. O alta romanca stabilita in Israel a povestit pentru Ziare.com ca in conflict sunt implicati tineri pe care pandemia i-a lasat cu o situatie economica precara si nu mai au mare lucru de pierdut, acestia putand fi usor de manipulat. Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza , a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene.Cel putin 500 de rachete au lansat Hamas si Jihadul Islamic din Gaza spre Israel, in ultimele zile. Zeci de oameni, intre care si copii au fost ucisi pana acum in acest conflict.