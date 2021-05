Cine este noul sef al Mossad. S-a specializat in recrutarea de agenti impotriva Iranului si a Hezbollahului libanez

David Barnea, in varsta de 56 de ani, in prezent director adjunct al Mossad, ii va lua locul lui Joseph (Yossi) Cohen de la inceputul lunii iunie, a informat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, intr-un comunicat.'Ar putea exista o situatie in care scopul nostru ultim - pentru a garanta ca ayatolahii (iranieni) nu pun capat existentei poporului evreu dupa mai mult de 2.000 de ani - va impune sa luam decizii independente si curajoase', a declarat Netanyahu in cursul ceremoniei de numire a lui Barnea, potrivit comunicatului emis de biroul sau.David Barnea si-a inceput cariera in Mossad in 1996, ca ofiter de caz.Din 2013 si pana cand a devenit numarul doi in Mossad in 2019, a comandat divizia Tzomet, despre care media israeliene afirma ca recruteaza si dirijeaza agenti.Potrivit cotidianului Haaretz, ca sef al Tzomet, Barnea a raspuns de recrutarea de agenti operativi impotriva tintelor principalele ale Mossadului, anume Iranul si Hezbollahul libanez.Numele lui Barnea si pozitia sa in Mossad nu puteau fi facute publice in Israel , date fiind regulile cenzurii militare, pana la anuntarea numirii sale de catre biroul premierului. Israelul nu face public decat numele sefului Mossad.Numirea lui David Barnea era asteptata, dupa ce in decembrie biroul premierului a anuntat ca a fost ales un anume 'D., director adjunct', insa ea trebuia aprobata de un comitet ministerial.Yossi Cohen va pleca de la sefia Mossadului dupa mai bine de cinci ani, timp in care a fost implicat indeaproape in demersurile de apropiere de state arabe din Golf, care au dus la acordurile de normalizare a relatiilor cu Emiratele Arabe Unite si Bahrein anul trecut.Cohen l-ar fi insotit pe Netanyahu intr-o vizita secreta in Arabia Saudita in noiembrie anul trecut, vizita dezmintita de autoritatile de la Riad.Sub conducerea lui Yossi Cohen, Mossadul a fost acuzat de Teheran de asasinarea fizicianului iranian Mohsen Fakhrizadeh, considerat parintele programului nuclear iranian.