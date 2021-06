Acord de coalitie in Israel intre opt partide, inaintea investirii guvernului. Netanyahu poate deveni istorie

Acest lucru deschide calea pentru inaugurarea noului guvern duminica. Viitorul guvern este o coalitie fragila din opt partide din intregul spectru politic, inclusiv un partid arab. Prim-ministrul desemnat este Naftali Bennett din partidul pro-colonisti Yamina."Semnarea acestor acorduri incheie doi ani si jumatate de criza politica", a declarat Bennett. "Guvernul va actiona ca o uniune pentru tot publicul israelian - religios, laic, ultraortodox, arab - fara exceptie", a adaugat el.Acordurile de coalitie includ, printre altele, chestiuni precum transportul public de Sabat, sprijinul financiar pentru partea araba a populatiei si constructiile ilegale in Cisiordania. De asemenea, partenerii vor sa impuna o limita de opt ani pentru prim-ministri , conform acordului. Noul guvern se asteapta sa-l inlature de la putere pe premierul cu cel mai lung mandat, Benjamin Netanyahu, ai carui sustinatori exercita presiuni pentru a impiedica schimbarea.Semnarea acordului intervine pe fondul ingrijorarilor legate de o noua escaladare a violentei ce ar putea fi dezlantuita de un "mars al drapelelor" planificat de nationalistii israelieni. Marsul urmeaza sa aiba loc marti la Ierusalim, cu traseul trecand prin cartierul musulman. Politia a confirmat vineri ca traseul a fost convenit.Marsul fusese planificat pentru joi, dar a fost amanat din motive de securitate, pe fondul cresterii tensiunilor inaintea depunerii juramantului de catre noul guvern dupa finalizarea negocierilor de coalitie.Adjunctul guvernatorului Autoritatii Palestiniene la Ierusalim, Abduallah Siam, a avertizat mai devreme in legatura cu o "explozie" in oras, potrivit mass-media locale. Marsul trebuia initial sa aiba loc pe 10 mai pentru a marca Ziua Ierusalimului , dar a fost anulat din cauza atacurilor cu rachete asupra orasului de catre Hamas, organizatia aflata la putere in Gaza , dupa escaladarea tensiunilor in regiune la sfarsitul lunii sfinte a musulmanilor, Ramadan. Lovituri aeriene si atacuri cu rachete au urmat ciocnirilor violente in legatura cu accesul la situl sfant din Ierusalim cunoscut sub numele de Muntele Templului pentru evrei si Sanctuar Nobil pentru musulmani . Evacuarile fortate din cartierul Sheikh Jarrah al Ierusalimului de Est au starnit de asemenea mania palestinienilor.Israelul a cucerit partea de est cu majoritate araba a Ierusalimului in 1967. Palestinienii o vad ca pe viitoarea lor capitala, in timp ce Israelul revendica intreg Ierusalimul drept propria capitala.