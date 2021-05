Conflictul israeliano-palestinian. Hamas anunta o riposta cu peste 200 de rachete. Vizate, orasele Tel Aviv si Beer Seva

Aripa armata a Hamas a indicat intr-o declaratie ca "lanseaza 110 rachete asupra metropolei Tel Aviv" si "100 rachete asupra orasului Beer Seva "ca represalii la reluarea atacurilor asupra cladirilor locuite de civili".Alarmele au rasunat in Tel Aviv si Beer Seva, in sudul Israelului, la scurt timp dupa difuzarea acestor informatii, potrivit armatei israeliene.Hamas informase anterior despre distrugerea unei cladiri cu locuinte, magazine si un post local de televiziune, situate in centrul orasului Gaza."Pagube importante au fost inregistrate in privinta turnului si a cladirilor din jur", a raportat postul de televiziune Hamas Al-Aqsa TV.Aceasta noua lansare de rachete ii urmeaza celei efectuate mai devreme inspre Tel Aviv, soldate cu un mort la periferia orasului.Trei israeliene au fost ucise si alti zeci au fost raniti incepand de luni, in urma atacurilor cu rachete dinspre Fasia Gaza.Cel putin 32 de palestinieni, printre care zece copii, au fost ucisi in atacurile israeliene asupra enclavei. Potrivit autoritatilor locale, violentele au facut peste 200 de raniti.Escaladarea violentelor israeliano-palestiniene vine pe fondul recentelor ciocniri soldate cu raniti in Ierusalimul de Est, sectorul palestinian al orasului ocupat si anexat ilegal de Israel , conform dreptului international.