Conflictul israeliano-palestinian. Premierul Benjamin Netanyahu a decretat stare de urgenta in orasul Lod

Intr-un comunicat, premierul Netanyahu a declarat ca a dat unda verde pentru declararea starii de urgenta in Lod, in timp ce politia a informat despre 'revolte' ale minoritatii arabe locale dupa moartea violenta, marti, a unui arab israelian.Potrivit unui fotograf al AFP, prim-ministrul Israelului s-a deplasat la Lod in noaptea de marti spre miercuri pentru a face apel la calm, in timp ce in acest oras situat in apropierea aeroportul international Ben Gurion se instala un dispozitiv puternic de securitate.Luni seara tarziu, Lod, un oras cu o populatie mixta de 77.000 de locuitori, 47.000 de evrei si 23.000 de arabi, situat in suburbiile Tel Avivului, a fost scena unor ciocniri violente, in urma carora un arab israelian a fost ucis de un evreu.Marti seara, in timp ce manifestatiile s-au inmultit in Ierusalimul de Est, in Cisiordania, dar si in orasele arabe din Israel , situatia a degenerat la Lod, potrivit informatiilor furnizate de politie."Revolte de amploare au izbucnit din partea unor rezidenti arabi, punand in pericol locuitorii", se arata intr-un comunicat al politiei."Au fost incendiate vehicule si avariate bunuri".Pentru a veni in sprijinul politiei locale, guvernul a desfasurat in Lod unitati ale politiei de frontiera cu sediul in Cisiordania ocupata.Potrivit presei israeliene, trei sinagogi si mai multe magazine din Lod au fost incendiate.Scene de violenta au avut loc si in alte localitati unde locuiesc arabi israelieni, precum Akko (Acre),Wadi Ara sau Jisr A-Zarqa in apropiere de Haifa, unde au fost arestate opt persoane, potrivit politiei.Demonstratiile, escaladarea si ciocnirile din orasele arabe israeliene au inceput in urma ciocnirilor din ultimele zile de pe Esplanada Moscheilor in Ierusalimul de Est.Peste 700 de palestinieni au fost raniti incepand de vineri in confruntarile cu politia israeliana in Ierusalimul de Est.In semn de 'solidaritate' cu palestinienii din Ierusalimul de Est, miscarea islamista Hamas din Fasia Gaza a lansat incepand de luni peste 500 de rachete catre Israel, ucigand trei persoane.La randul lor, fortele aeriene israeliene au bombardat Fasia Gaza, ucigand cel putin 32 de palestinieni, printre care mai multi copii.