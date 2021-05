Conflictul israeliano-palestinian in imagini tulburatoare. Zeci de morti si sute de raniti in doar cateva ore VIDEO

Tensiunea a escaladat intre cele doua parti, iar atacurile cu bombe lansate de Israel in Fasia Gaza au ucis nenumarati civili palestinieni, chiar si copii, desi au fost tintite cu precizie locuri care ar fi adapostit teroristi Hamas.Ambasada Israelului in Romania a postat mai multe imagini tulburatoare ale distrugerilor si terorii provocate de rachete.Militantii palestinieni declara ca au lansat 130 de rachete asupra Tel Avivului , dupa ce un atac aerian israelian a distrus un bloc turn din Fasia Gaza.Cladirea cu 13 etaje a fost atacata la o ora si jumatate dupa ce locuitorii si localnicii au fost avertizati sa evacueze, potrivit rapoartelor.Sistemul de aparare Iron Dome al fortelor israeliene a interceptat zecile de rachete lansate din Gaza catre centrul Israelului.La Rishon LeZion, in centrul Israelului, o racheta Hamas a ucis o femeie si a facut distrugeri semnificative.Un tanar isi apara sora mai mica in timpul unui atac, in plina zi.Scene din Moscheea Al-Aqsa care prezinta credinciosii palestinieni ce isi fac Rugaciunea Fajr, in timpul confruntari violente cu fortele israeliene.