Tarile musulmane cer Natiunilor Unite sa investigheze posibile crime comise in timpul conflictului dintre Israel si Hamas

Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU va organiza joi o sesiune speciala referitoare la acest conflict, la solicitarea Pakistanului, in calitate de coordonator al Organizatiei pentru Cooperare Islamica (OIC), si a statului Palestina Aceste tari au prezentat marti seara un proiect de rezolutie care ar urma sa instituie o comisie internationala de ancheta, independenta, pentru a investiga toate incalcarile drepturilor omului in teritoriul palestinian ocupat, inclusiv in Ierusalimul de Est si in Israel, incepand cu 13 aprilie.De asemenea, ar examina toate cauzele fundamentale care stau la baza tensiunilor si instabilitatii, "inclusiv discriminarea sistematica si represiunea bazate pe identitatea nationala, etnica, rasiala sau religioasa", se afirma in proiect.Echipa independenta ar colecta si analiza dovezile infractiunilor savarsite, inclusiv materiale criminalistice, "pentru a maximiza posibilitatea admisibilitatii acesteia in procedurile legale".Comisia ii va identifica pe cei responsabili, in incercarea de a pune capat impunitatii si a asigura responsabilitatea juridica. Raportul comisiei ar trebui sa fie depus in iunie 2022.Meirav Eilon Shahar, ambasadorul Israelului la ONU, la Geneva, a afirmat saptamana trecuta, intr-un tweet, ca convocarea sesiunii "care vizeaza Israelul este o dovada a agendei clare anti-israeliene a acestui organism". Sponsorii sai "rasplatesc doar actiunile Hamas, o organizatie terorista", a adaugat ea, referindu-se la conducatorii islamisti din zona de coasta.De cand a fost infiintat in 2006, consiliul pentru drepturi al ONU, un forum de 47 de membri, a organizat opt sesiuni speciale care au condamnat Israelul si au deschis mai multe anchete despre presupuse crime de razboi Statele Unite s-au alaturat forului sub conducerea presedintelui Biden, dupa ce administratia Trump s-a retras, acuzand comisia de prejudecata anti-Israel.Delegatia SUA are in prezent statut de observator, dar nu are drept de vot.Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a vizitat marti Orientul Mijlociu si a promis ca Washingtonul va oferi un nou ajutor pentru a sustine reconstructia Gaza , ca parte a eforturilor de consolidare a incetarii focului intre conducatorii islamisti ai Hamas si Israel.