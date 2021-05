Ciocniri intre palestinieni si politia israeliana, pentru a doua noapte consecutiv la Ierusalim

Cvartetul "isi exprima profunda ingrijorare cu privire la violentele si ciocnirile zilnice din Ierusalimul de Est, in special noaptea trecuta, intre palestinieni si fortele de securitate israeliene de la Haram al-Sharif / Muntele Templului", se arata intr-un comunicat al Cvartetului."Suntem alarmati de declaratiile provocatoare facute de unele grupuri politice, de lansarea de rachete si baloane incendiare dinspre Gaza spre Israel , precum si de atacurile asupra fermelor palestiniene din Cisiordania", se adauga in declaratie.Cvartetul "constata cu serioasa ingrijorare posibila evacuare a familiilor palestiniene din casele in care au trait de generatii (...) si isi exprima opozitia fata de actiuni unilaterale, care nu fac decat sa determine o escaladare intr-un mediu deja tensionat"."Facem apel la autoritatilor israeliene sa dea dovada de retinere si sa evite masuri care ar putea escalada situatia in aceasta perioada a zilelor sfinte musulmane", continua textul.Noile ciocniri de sambata seara s-au soldat cu 53 de raniti in diferite cartiere din Ierusalimul de Est dupa cele mai importante ciocniri din ultimii ani din Orasul Sfant, care au trezit temeri privind noi escaladari ale violentei. Vineri seara, ciocnirile dintre politistii israelieni si palestinieni pe Esplanada Moscheilor, al treilea cel mai sfant loc al islamului, denumit si Muntele Templului de catre evrei, s-au soldat cu peste 200 de raniti.De saptamani intregi, tensiunile au fost ridicate in Ierusalim, dar si in Cisiordania, teritoriul palestinian ocupat de Israel, unde palestinienii au demonstrat impotriva restrictiilor de acces impuse de Israel in anumite zone in timpul Ramadanului si a posibilelor evacuari ale palestinienilor din Sheikh Jarrah.